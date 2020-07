Eduwarszawa.pl. Koniec pilotażu i rozpoczęcie kolejnego etapu

– Rozpoczynamy cyfrową transformację warszawskiej oświaty. Przygotowywaliśmy się do tego projektu od kilku lat, a pandemia, która nas dotknęła, zintensyfikowała nasze prace i przyspieszyła działania. Dzisiaj możemy mówić o systemowym rozwiązaniu, jakim jest cyfrowa platforma warszawskiej edukacji. Eduwarszawa.pl udostępnia nowoczesne, bezpieczne i wygodne środowisko codziennej cyfrowej pracy warszawskiej kadry pedagogicznej, uczniów i wychowanków, pracowników administracji i obsługi oraz urzędników. To największy projekt tego typu w Polsce, ale też największy w Europie – powiedziała wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

Warszawa. Budowanie kompetencji

Realizacja projektu Eduwarszawa.pl zapewnia standaryzację usług, cyberbezpieczeństwo użytkowników, budowanie kompetencji nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez darmowe udostępnianie technologii, również do użytku prywatnego, cyfrową przestrzeń do pracy stacjonarnej oraz w czasie prowadzenia edukacji zdalnej.

– Założenia i zakres projektu edukacyjnego w Warszawie wychodzą daleko poza zapewnienie uczniom i nauczycielom narzędzi do pracy zdalnej oraz stworzenia środowiska zapewniającego podstawowe funkcje komunikacyjne. Adresuje również wyzwania związane z unowocześnianiem pracowni komputerowych w szkołach, dostępem do najnowszych technologii w domach uczniów i ich rodziców oraz podnoszenie i rozwijanie kompetencji cyfrowych, poszukiwanych na rynku pracy. Jest to projekt unikatowy na skalę europejską ze względu na skalę oraz zakres. Wierzę, że będzie dobrym przykładem dla innych samorządów, które poważnie traktują transformację cyfrową edukacji i chcą wspierać swoje szkoły, nauczycieli i uczniów w rozwoju i wyzwaniach np. nauce i pracy zdalnej z powodu pandemii. Cieszę się, że możemy go wspierać i rozwijać – powiedziała Cecylia Szymańska, Dyrektor Rynku Edukacyjnego Microsoft Polska.