Eksplozja w budce z kebabem. Obok rozbiórka samolotu

Na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie zapalił się jeden z pawilonów. Na miejsce przyjechały cztery zastępy strażackie. Zatrzymano właściciela atrapy samolotu.

Po godz. 9 tuż obok rozpoczęła się rozbiórka samolotu stojącego na prywatnej działce przed Pałacem Kultury . W pewnym momencie doszło do zamieszania w jednej z budek z kebabami. Po chwili wybuchł tam pożar.

- Policjanci udzielali asysty podczas egzekucji komorniczej dotyczącej rozbiórki samolotu. W trakcie czynności na miejscu pojawił się właściciel obiektu. Wszedł do biura, a następnie do jednego z obiektów gastronomicznych. Po chwili pojawił się dym. Wezwano strażaków. Mężczyzna został zatrzymany do czasu wyjaśnienia sprawy - mówi nam Robert Koniuszy ze śródmiejskiej komendy policji.