Eurowybory 2019. Frekwencja w Warszawie. Ursynów z największą frekwencją

Eurowybory 2019 trwają od godziny 7 rano. W skali kraju frekwencja wyniosła 14,39 proc. W Warszawie do godziny 12 do urn udało się 16,79 proc. uprawnionych do głosowania. W których dzielnicach frekwencja jest najwyższa?

Eurowybory 2019. Frekwencja w Warszawie do godziny 12 wynosiła 16,79 proc.

Eurowybory 2019 – frekwencja najwyższa na Ursynowie

Eurowybory 2019 rozpoczęły się w niedzielę o 7 rano. Głos można oddać do godziny 21. O godzinie 12 PKW ogłosiła, że Frekwencja w Warszawie wyniosła 16,79 proc. Najwięcej osób oddało głos na Ursynowie, gdzie frekwencja wyniosła 18,36 proc. Podium uzupełnia Żoliborz (18,25 proc.) i Bielany (18,22 proc.).

Eurowybory 2019 – najniższa frekwencja w Warszawie

W Eurowyborach 2019 najrzadziej brali udział mieszkańcy Wawra, gdzie frekwencja do godziny 12 wynosiła zaledwie 14,86 proc. Niewiele lepiej jest na Pradze-Pónoc, gdzie do urn udało się 14,95 prac. Uprawnionych do głosowania.

Końcowa frekwencja powinna być znacznie wyższa. Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21.

Eurowybory 2019 – frekwencja dla wszystkich dzielnic