Ewakuacja kamienicy w Pruszkowie. Akcja służb

Ewakuacja budynku wielorodzinnego w Pruszkowie. - Przyczyną był tlenek węgla, którego obecność wykryła czujka. - To przykład, że takie urządzenie może uratować życie wielu ludzi - mówi WP mł. bryg. Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej. Informację o akcji służb otrzymaliśmy przez Dzieje się.

Służby ok. godz. 18 zaalarmowali mieszkańcy kamienicy przy ul. Narodowej 35. "Ewakuowano wszystkich lokatorów" - pisze nasz czytelnik Piotr.

- Czujka zadziałała prawidłowo. To przykład na to, że takie urządzenie może uratować życie wielu ludzi - podkreśla strażak, dodając, że po przewietrzeniu pomieszczeń mieszkańcy mogli wrócić do kamienicy.