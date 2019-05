Fala kulminacyjna dotarła do Warszawy. Woda zalewa stołeczne plaże

Stolica zaczyna odczuwać skutki fali wezbraniowej na Wiśle. Rzeka osiągnie swój kulminacyjny stan dopiero w środę, jednak już teraz można zobaczyć zalane bulwary i plaże w centrum Warszawy. Pod wodą znalazły się m.in. pomost do przystani przeprawy promowej ZTM oraz Poniatówka.

Wisła w ciągu ostatnich kilkunastu godzin przybrała brunatny kolor, niosąc z prądem mnóstwo śmieci, patyków, a nawet konarów drzew. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w weekend ostrzeżenia dla mieszkańców czterech powiatów w województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, apelując o trzymaniu sie z dala od rzeki. Na stołecznym odcinku Wisły woda niepokojąco zbliża się do stanu alarmowego.

Zalana została także trawiasta "piknikówka" po drugiej stronie mostu oraz cały teren Letniej Strefy Rekreacji. Na szczęście zarządca tego miejsca w porę zareagował i zabezpieczył urządzenia do ćwiczeń. "Woda wdarła się już na tyle, że częściowo zalana jest ścieżka pieszo-rowerowa wiodąca przez dziki, łęgowy las" - informuje "Nasz Grochów" na Facebooku.

Według ekspertów fala kulminacyjna na Wiśle przejdzie przez miasto najpóźniej w środę, a poziom wody podniesie się jeszcze o ok. 150-170 cm. Wszystko wskazuje na to, że jednak nie przekroczy stanu alarmowego, który wynosi 650 cm. Choć zabraknie do niego zaledwie kilkunastu centymetrów.