Ferie czas start! Sprawdź, jakie atrakcje czekają na dzieci i młodzież w Koneserze

Przez całe ferie, a także po nich, do dyspozycji mieszkańców Warszawy i jej okolic oraz wszystkich tych, którzy z różnych regionów Polski przyjechali na odpoczynek do stolicy, jest "Praska Ślizgawka". To magiczne lodowisko o powierzchni niemal 400 mkw., znajdujące się na ogólnodostępnym placu Konesera. Jest ono rozświetlane wieczorami przez kolorowe lampiony-gwiazdki, które zapewniają niepowtarzalny klimat i doznania. Lodowisko dostępne jest od rana do późnego wieczora przez siedem dni w tygodniu. Specjalna oferta czeka na klientów Konesera, którzy po spełnieniu określonych warunków jeżdżą za darmo!