Festiwal Otwarta Ząbkowska. Kolejne utrudnienia

W związku z festiwalem Otwarta Ząbkowska w nocy z piątku na sobotę zostaną wprowadzone zmiany w ruchu. Ulica Ząbkowska na odcinku od ulicy Targowej do Brzeskiej będzie zamknięta dla kierowców. Sprawdź objazd.

Ulica Ząbkowska z charakterystyczną kamienną nawierzchnią i pozostałościami po torach tramwajowych stanie się deptakiem do końca sierpnia.

Będą dostępne dwa sposoby. 1. Do Targowej prowadzący będą mogli dojechać ulicą Brzeską i Białostocką lub al. Solidarności. 2. Do ulicy Kijowskiej kierujący natomiast zostaną poprowadzeni objazdem ulicami Brzeską lub Markowską bądź Naczelnikowską i Trasą Świętokrzyską.

Zmiany będą również dotyczyć autobusów miejskich. Linia 138 do ul. Targowej dojedzie ulicami Markowską i Kijowską. Natomiast autobusy linii 170, 338 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku ronda S. Starzyńskiego, pl. Hallera i Dworca Centralnego - pojadą ulicami Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.