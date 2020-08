Festiwal Wibracje 4.0 rusza już we wrześniu - Daj sobie odetchnąć

Festiwal Wibracje to niezwykłe wydarzenie, które oferuje wszystko to, co potrzebne do wakacyjnego relaksu! Koncerty, tańce i ogniska, strefa dla ciała i strefa zdrowego jedzenia. Uczestnik znajdzie coś zarówno dla umysłu, jak i ducha - warsztaty i wykłady, pokazy czy zajęcia interaktywne. Znajdziecie tu wszystko, co chcecie wiedzieć na temat ekologii, życia w harmonii oraz dbania o siebie. Na festiwalu panuje dodatkowo niepowtarzalna atmosfera. Nie tworzymy presji, dajemy Wam wolną rękę, możecie robić, co tylko chcecie. Zachęcamy do zmiany stylu życia, do holistycznego podejścia do swojego zdrowia, przedstawiamy zalety, a nie straszymy konsekwencjami nieprzestrzegania określonych zasad. To bezpieczne miejsce dla każdego - od najmłodszych do najstarszych.