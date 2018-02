Fizjoterapeuta molestował nieletnie pacjentki w klinice "Budzik". Chce dobrowolnie poddać się karze

We wtorek w Sądzie Rejonowym Praga-Południe w trakcie rozprawy Artur W. złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokuratura postawiła mu zarzuty wykorzystywania seksualnego osób bezradnych. Sędzi Paweł Kacperski zadecydował, że wyrok ogłosi 13 marca.



54-letni mężczyzna do tej pory nie przyznawał się do winy. Tłumaczył śledczym, że to element terapii czaszkowo-krzyżowej, dzięki której dzieci powrócą do formy. "Stołeczna" ustaliła, że we wtorek podczas niejawnego procesu pedofil zmienił zdanie i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. - Sąd jednak nie wydał wyroku i sprawa będzie toczyć się dalej. Grozi mu łącznie nawet 25 lat odsiadki - informuje "Fakt".