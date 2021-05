FlixBus się rozpędza. Nowe trasy z Warszawy jeszcze w maju

Z okazji rozpoczęcia nowego sezonu na wszystkich kursach FlixBus Polska realizowanych od 20 maja do 18 czerwca 2021 dostępne są bilety w promocyjnej cenie 0,99zł. Łącznie jest to aż 4500 biletów. Promocja trwa do 14 maja 2021 lub do wyczerpania puli biletów promocyjnych.