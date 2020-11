WawaLove Poczta TV ONLINE Program TV Menu Ludzie Warszawy

Ford Kuga trzeciej generacji – nowoczesna miejska hybryda Ford Kuga doczekał się swojej trzeciej odsłony – zdaniem recenzentów jak dotąd najlepszej. Najnowsza edycja tych rodzinnych SUV-ów zapewnia świetną dynamikę jazdy, a zastosowanie użytecznych technologii poprawia bezpieczeństwo i przyjemność płynącą z podróży. Co więcej, jest to samochód wygodny i praktyczny, o co przecież chodzi każdemu z nas – kierowców. Ford Kuga trzeciej generacji (materiały partnera) Czy mimo wymienionych już na samym wstępnie zalet, mamy do czynienia z pojazdem bez skazy? Cóż, niemalże. Nowa odsłona fordowskiego SUV-a nie oferuje aż tyle przestrzeni, co modele konkurencyjne i należy mieć to na uwadze przed dokonaniem zakupu. Jednak, mimo tego – dla niektórych drobnego, dla innych poważnego – mankamentu Kuga może wygrywać z przedstawicielami swojego segmentu w pozostałych kategoriach. Obecność wydajnego napędu plug-in hybrid i całkiem niezła cena to dobra karta przetargowa. Jeśli dodamy do tego jeszcze zastosowanie nowinek technologicznych, dzięki którym jazda jest nie tylko komfortowa, ale przede wszystkim bezpieczna, wychodzi nam samochód skrojony w sam raz dla miłośników czterech kółek, którzy potrzebują nieco więcej miejsca dla rodziny lub przyjaciół. Dobry do miasta, świetny na szosy. Ford Kuga – od początku Kugę pierwszej generacji poznaliśmy w 2008 roku jako następcę cieszącego się średnią popularnością na Starym Kontynencie modelu Maverick. Fordowski SUV wjeżdżał na europejskie drogi w momencie, kiedy nie były one jeszcze tak zatłoczone samochodami tego typu. Przedstawiciel tego segmentu mógł się jeszcze przez chwilę czuć jak pionier w nowym świecie i Ford postanowił to wykorzystać. Oryginalna Kuga była jednym z pierwszych SUV-ów o stosunkowo niewielkim gabarycie, które próbowały zaimplementować nieco więcej SPORTU do UŻYTECZNOŚCI charakterystycznej dla pojazdów tej klasy. Próbowano tego dokonać dzięki dynamicznej stylistyce i właściwościach porównywalnych do tych, które znaliśmy z Mondeo czy Focusa. Można śmiało stwierdzić, że Ford Kuga zabłysnął, zyskując pozytywne opinie wśród recenzentów i całkiem dobre przyjęcie u kierowców. W 2012 roku, podczas Geneva Motor Show, zaprezentowano drugą generację Kugi. Samochód zaprojektowano zgodnie z nową strategią One Ford, która zakładała, że wszystkie debiutujące wtedy modele miały być pojazdami globalnymi – niezależnie, czy wyjeżdżały na ulice europejskie, czy amerykańskie. Nie wszyscy recenzenci przyklasnęli tej zmianie. Dla części było to zbyt radykalne odejście od lubianej formuły. Krytycy zarzucali tej „globalizacji” Forda ogołocenie Kugi ze zgrabnego, dynamicznego europejskiego sznytu. W 2016 roku samochód przeszedł face lifting, który wyszedł mu zdecydowanie na zdrowie. Pojazd zyskał nowy przód, upodabniając się nieco do większego modelu Edge. Zaproponowano również nowe reflektory i mocarną atrapę chłodnicy. Szło ku dobremu. Ford Kuga 3 – powrót króla Rok 2019 to debiut trzeciej generacji Kugi i od razu strzał w dziesiątkę. Podobnie jak poprzednie odsłony, ta dzieli platformę z Focusem – tym razem upodabniając się nieco stylistyką do swojego brata hutchbacka. Linia nowej Kugi wydaje się delikatniejsza i nie tak agresywna. Szyby oraz maska osadzone są niżej niż w poprzedniej generacji, co może nieco upodabniać samochód do rozciągniętego w pionie Focusa. Skoro jesteśmy już przy przestrzeni wertykalnej, nowa Kuga zapewnia doskonałą swobodę ruchu wewnątrz. Nowy Ford Kuga dostępny jest w trzech wersjach: Titanium, Vignale i ST-Line i Titanium. Pierwsza z wymienionych wyróżnia się obecnością sportowej osłony ulokowanej tuż pod przednim zderzakiem. Zdecydowano się również na tylny dyfuzor i LED-owe światła do jazdy dziennej. W ofercie dostępne są wykonane z lekkich stopów 17-, 18 - i 19-calowe obręcze kół. Wersja Vignale reprezentuje klasę luksusową. Uwagę zwraca wysmakowany projekt zderzaków, chromowana klata wylotu powietrza i elegancko wykończone relingi dachowe. Zachwyca bogate wyposażenie z fotelami obszytymi skórą Windsor ozdobionymi charakterystycznym wzorem Vignale. Podgrzewana kierownica (również obszyta skórą) i dywaniki wykonane z weluru dopełniają wrażenia obcowania z prawdziwym luksusem. Samochód został osadzony na 18-, 19- lub 20-calowych obręczach kół. Wersja ST-line to gratka dla kierowców, którzy szczególnie upodobali sobie nieco bardziej sportowy sznyt. W dynamicznej stylistyce utrzymane zostały takie elementy jak zderzaki, listwy boczne, duży tylny spojler, a nawet przedni wlot powietrza i osłona pod zderzakiem. Całości dopełniają wykończone w kolorze czarnym relingi dachowe i podwójny jednoznacznie sportowy wydech. W środku również na sportowo. W projekcie foteli zdecydowano się na charakterystyczne czerwone przeszycia, a pod nogami kierowcy zamontowano aluminiowe pedały. Uwagę zwraca spłaszczona u dołu kierownica. Kuga plug-in – niemal wzorcowa hybryda Ze wszystkich dostępnych wersji Kugi, najlepsze oceny zbiera plug-in. Trudno się temu dziwić, jest ona wszak najmocniejsza i najbardziej eko. Silnik spalinowy wspierany jest sporym akumulatorem o pojemności 14,4 kWh. Przełączony na sam „prąd”, samochód może pokonać nawet 56 km na jednym ładowaniu. W skład hybrydy plug-in wchodzi również połączony z bezstopniową skrzynią silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra. Napęd konwencjonalny pracuje w trybie Atkinsona. Rozpędzenie się do setki zajmuje nowej Kudze 9,2 sekundy. Nieźle. Testy terenowe wykonane przez recenzentów dowiodły, że w środowisku miejskim nawet 2/3 drogi pokonać można wyłącznie na „elektryce”. W ten sposób Ford Kuga spali niewiele ponad 2 litry na 100 km. Na dalszej trasie układ elektryczny nadal działa w komitywie z silnikiem utrzymując spalanie na poziomie 5,3 litra przy 140 km/h. Kiedy akumulator się rozładuje, spalanie skacze do 8,7 l na 100 km. W mieście – niewiele mniej. Zużycie prądu to w przypadku nowej Kugi 21 kWh/100 km. Na ładowanie w domowym gniazdku poświęcimy nie więcej niż 6 godzin. To też całkiem zadowalający wynik. Poznaj więcej szczegółów na temat nowego Forda Kuga: https://www.ford.pl/osobowe/kuga Jazda ze wspomaganiem W niemalże wszystkich modelach Forda, które wyjechały na ulice w 2020 roku, na straży bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów stoi system Co-Pilot360. Pod tą nazwą kryje się zespół współpracujących ściśle technologii nadających zupełnie nowego wymiaru jeździe samochodem marki Ford. Mamy tu zatem inteligentny tempomat z funkcją Stop & Go, który samodzielnie dopasowuje prędkość jazdy do odległości od samochodu znajdującego się przed maską Kugi. Jeżeli system uzna, że warunki są szczególnie niebezpieczne, może inteligentnie zadecydować o zatrzymaniu pojazdu. Nieodzownym elementem wchodzącym w skład systemu jest również Pre-Collision Assist – system przeczesujący drogę przed samochodem w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Trzecia generacja Kugi to również europejski debiut wyświetlacza przeziernego HUD (przynajmniej, jeśli chodzi o samochody Forda). Jest to rozwiązanie, które również wpisuje się w zestaw technologii zwiększających bezpieczeństwo jazdy. Kierowca nie musi już odrywać wzroku od drogi, żeby przeczytać najważniejsze informacje dotyczące jazdy – dzięki wyświetlaczowi ma je teraz w polu swojego widzenia. HUD ze względu na swoją przezroczystość nie zasłania widoku. Co więcej, zapewnia jedno z największych pól widzenia wśród wyświetlaczy dostępnych na europejskim rynku.

Nowy Ford Kuga III sprawdza się również w kategorii bezpiecznego parkowania. Dzięki systemowi monitorującemu martwe pole widzenia w lusterkach kierowca ostrzegany jest przed pojazdami wyjeżdżającymi z drogi poprzecznej. Dzięki temu wycofując auto prowadzący informowany jest, czy jakiś obiekt nie znajduje się w odległości zagrażającej jego bezpieczeństwu. W razie zaistnienia sytuacji grożącej kolizją system aktywuje hamulce.

