Fotowoltaika dla firm opłacalność i możliwości

W aspekcie wytwarzania energii elektrycznej od kilku lat zmagamy się z dwiema głównymi bolączkami. Po pierwsze, emisja dwutlenku węgla wynikająca z produkcji energii metodami konwencjonalnymi, sukcesywnie pogarsza kondycję naszego środowiska naturalnego m.in. przez zakwaszanie pochłaniającej go wody. Taki stan rzeczy przyczynił się z kolei do obciążania zakładów energetycznych coraz wyższymi kosztami węgla i emisji CO2. To z kolei prowadzi nas do drugiej bolączki, która bardzo często jest decydującym determinantem inwestowania w fotowoltaikę, a mianowicie obserwowany już od wielu lat coroczny wzrost cen prądu. Nic więc dziwnego, że po instalację własnej elektrowni słonecznej od lat sięgają już nie tylko gospodarstwa domowe, ale również przedsiębiorstwa – zwłaszcza te, w których zapotrzebowanie na prąd jest nieustanne.