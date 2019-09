Freddie Mercury upamiętniony w Warszawie. Legenda będzie mieć swoją ulicę w stolicy

Mieszkańcy i odwiedzający stolicę już niedługo będą mogli spacerować ulicą Freddiego Mercurego. Imię legendarnego wokalisty grupy Queen dostanie jedna z alei na warszawskiej Agrykoli.

Na to, by Freddie Mercury miał ulicę w Warszawie zgodzili się radni z komisji nazewnictwa. Zaproponowali jednak inne miejsce niż początkowo fani.

Inicjatorzy pomysłu, by w ten sposób upamiętnić lidera zespołu Queen, zaproponowali park Marszałka Rydza-Śmigłego na Powiślu. Podpisy pod petycją były zbierane od początku roku.

Jednak eksperci z Zespołu Nazewnictwa Miejskiego uznali, że to miejsce "nie koresponduje z istniejącymi upamiętnieniami". Zaproponowano więc bardziej adekwatne sąsiedztwo. Ulicą Freddiego Mercurego ma zostać aleja, która łączy ul. Kawalerii i Nojiego (między ambasadami Wielkiej Brytanii i Hiszpanii).

To miejsce w pobliżu Łazienek Królewskich i parku Agrykola, a także alejek Radiowej Trójki i George’a Harrisona, jednego z Beatlesów. Wstępną decyzję o alei Freddiego Mercury’ego muszą jeszcze zaakceptować rady Śródmieścia i Warszawy.

Ta informacja to swego rodzaju prezent urodzinowy dla wybitnego muzyka. Gdyby żył, Freddie Mercury skończyłby 73 lata. Muzyk zmarł jednak w 1991 r. w swoim domu Garden Lodge w Londynie. Przyczyną śmierci było zapalenie płuc, na które zapadł w związku z osłabieniem odporności wywołanym AIDS.

W ubiegłym tygodniu opublikowano ostatnie, zrobione przed śmiercią Freediego zdjęcie. Wykonał je pod w 1991 r. partner muzyka Jim Hutton. Fotografia trafiła do książki poświęconej życiu i twórczości muzyka "Somebody To Love".