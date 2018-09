"Frog" znów w rękach policji. Wpadł na warszawskim Bemowie

Znany z szaleńczej jazdy Robert N. został zatrzymany przez stołeczną drogówkę. Wpadł w trakcie rutynowej kontroli.



Okazuje się, że to była rutynowa kontrola samochodu. "Frog" jechał swoim porsche po warszawskim Bemowie. Jak informuje RMF FM, podczas kontroli dokumentów okazało się, że za kierownicą siedzi dobrze znany policjantom Robert N. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania autem. Sprawa trafi do sądu.