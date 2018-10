"Frog" znów wezwany przez sąd. Jest nowy akt oskarżenia

Jazda bez uprawnień oraz wbrew sądowemu zakazowi - to zarzuty postawione Robertowi N. (ps. "Frog") przez prokuraturę. Akt oskarżenia właśnie wpłynął do Sądu Rejonowego Warszawa-Wola. Kierowca odpowie za wydarzenia z 19 września 2018 roku.

- Prokurator zarzuca oskarżonemu, że tego dnia kierował porsche panamera pomimo decyzji administracyjnych o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, wydanych w maju 2016 roku oraz lutym 2017 roku - mówi prok. Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Chodzi o przestępstwo z artykułu 180a kodeksu karnego, które zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

"Frog" miał przyznać się do zarzutów. Tłumaczył się, że było to "zachowanie incydentalne", a samochód nie należał do niego. Kilka godzin wcześniej naprawiał pojazd klienta, ale nie zdążył mu go zwrócić przed końcem pracy innych mechaników. Postanowił więc dostarczyć auto właścicielowi osobiście. Wtedy doszło do zatrzymania przez policjantów z drogówki w celu kontroli.