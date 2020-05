Fryzjerzy gotowi na wielki powrót. Ceny za usługi będą wyższe niż przed pandemią?

Warszawa. Salony fryzjerskie- otwarcie od poniedziałku

W środę 13 marca rząd ogłosił trzeci etap odmrażania gospodarki. Ponownie uruchomione zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne. Okazuje się, że osoby pracujące w branży do słów tych podchodzą z ogromną dozą ostrożności, ale reż niepewności Jeden z warszawskich fryzjerów, który prowadzi swój zakład na Ursynowie w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" stwierdził, że fryzjerzy nie wiedzą, w jakich warunkach przyjdzie im teraz pracować. Do tej pory nie dostali przecież żadnych konkretnych wytycznych.

Fryzjer zaznacza jednocześnie, że nawet jeśli konkretne zalecenia poznaliby w piątek, powrót od poniedziałku będzie raczej niemożliwy. Jak przekazał dziennikowi, jego lokal liczy sobie 60 m kw. W związku z tym, zachowanie wymaganych 1,5-metrowych odstępów jest niewykonalne. Na razie zdecydował się na zwolnienie pomocy fryzjerskiej. Nie ma klientów, więc nie ma komu myć głowy. Bohater artykułu liczy się z tym, że po otwarciu zakładu może nie zarobić na rosnące koszty. Ma pełną świadomość, że gdyby chciał odrobić wszystkie pieniądze, które stracił przez ostatnie dwa miesiące, musiałby podnieść ceny co najmniej o połowę. "Gazecie Wyborczej" zdradził, że wtedy z pewnością nikt nie przyszedłby drugi raz do salonu. Strzyżenie męskie za 110 złotych? To brzmi absurdalnie. Nie zapominajmy jednak, że ceny akcesoriów fryzjerskich, w tym rękawiczek czy peleryn poszły w górę, a bez tego nici z otwarcia.