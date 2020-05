Funkcjonariusz SOP został oskarżony o kradzież 3 samochodów

Wobec Kamila L., funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, został skierowany akt oskarżenia. - Grozi mu do dziesięciu lat więzienia – powiedział w rozmowie z portalem tvn24.pl rzecznik prokuratury okręgowej dla warszawskiej Pragi Marcin Saduś.

Mężczyzna i jego wspólnik Sebastian K. są podejrzani o kradzież 3 samochodów w Warszawie. Miało do tego dojść między 18 i 19 lutego. Z ulic stolicy zginęły 3 toyoty warte łącznie ok 100 tys. zł.

Mężczyzna został zatrzymany 19 lutego, ale z innego powodu. Nie zjechał na pobocze do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg. - Uciekał, ale mistrzem kierownicy to on nie jest - powiedział informator portalu.