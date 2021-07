Galeria Młociny ponownie angażuje się w pomoc potrzebującym, wspierając lokalną społeczność!

"Społeczność to ludzie, otoczenie naszego centrum handlowego. Nie przechodzimy obojętnie wobec potrzeb sąsiadów i z ogromną radością wspieramy ich na tyle, ile możemy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę i wspólnymi siłami stworzyć przestrzeń, w której podopieczni fundacji będą wypoczywać i miło spędzać czas. Mam nadzieję, że to nie koniec naszej wspólnej przygody i że Fundacja Malwa będzie się nieustannie rozwijać. To miejsce niewątpliwie tworzą wspaniali ludzie, z sercem na dłoni" – mówi Kamila Kiersikowska, dyrektor Galerii Młociny.