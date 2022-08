Galeria Młociny rozdaje bilety na "Farmę Iluzji"

Galeria Młociny zaprasza na tubing!

Zanim jednak wybierzecie się na "Farmę Iluzji", po udanych zakupach Galeria Młociny zaprasza na plac przed głównym wejściem do centrum handlowego, abyście spróbowali swoich sił na torze do tubingu. Świetna zabawa gwarantowana! Atrakcja dostępna jest do końca sierpnia, podobnie jak boisko do koszykówki, na którym można rozegrać emocjonujące mecze na świeżym powietrzu, dlatego to ostatnia okazja, by z nich skorzystać!