Galeria Młociny zapłaci Twoje rachunki? Niemożliwe? A jednak!

Galeria Młociny znana jest z licznych inicjatyw, w ramach których klienci niejednokrotnie nagradzani byli upominkami lub voucherami na kolejne zakupy w zamian za okazanie paragonów zrealizowanych w obiekcie. Tym razem centrum handlowe poszło nieco dalej i postanowiło jeszcze bardziej zaskoczyć odwiedzających! W dniach od 14 do 28 lutego wszyscy ci, którzy zrobią zakupy na Młocinach za minimum 300 złotych zebrane na 2 paragonach, otrzymają zwrot kosztów poniesionych zakupów w wysokości 50 zł, a do tych, którzy okażą 2 dowody zakupu na łączną kwotę nie niższą niż 500 zł, powędruje aż 100 zł. To jednak nie wszystko! Jeżeli zainteresowani zdecydują się ponownie przeznaczyć wygrane pieniądze na zakupy w Galerii Młociny, otrzymają dodatkową niespodziankę w postaci vouchera o wartości 15 zł do kawiarni Costa Coffee lub lokalu Thai Wok, oferującego kuchnię tajską. Co należy zrobić, aby wziąć udział w inicjatywie? W pierwszej kolejności oczywiście wybrać się do sklepów bielańskiego centrum handlowego. Oferta przyprawi o zawrót głowy niejednego trendsettera, gdyż na Bielanach znajdziemy wszystko to, czego dusza zapragnie! To właśnie tu swoje lokale otworzyły najpopularniejsze marki takie jak Primark, Modivo, Zara, 4F, Douglas i wiele innych. Imponująca okaże się także oferta gastronomiczna. W strefie Spotkania i Dania znajdziemy lokale oferujące smaki z przeróżnych zakątków globu – od Japonii, Włoch, Hiszpanii aż po gorący Meksyk.