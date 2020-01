Mazowieckie. Koszmar w Garwolinie. Nowe informacje o tragedii

Do zdarzenia doszło w czwartek w Garwolinie (woj. mazowieckie). Na osiedlu Korczaka w jednym z mieszkań znaleziono ciało kobiety. 47-latka miała liczne rany kłute po ciosach zadanych nożem.

Policja zatrzymała 17-letniego syna kobiety. To on zawiadomił policję o całym zdarzeniu.

– Przeprowadzono oględziny ciała z udziałem lekarza. W tym mieszkaniu doszło do zabicia kobiety. Na ciele denatki były liczne rany kłute, które najprawdopodobniej były przyczyną zgonu – powiedział w rozmowie z WP prokurator Leszek Wójcik.

17-latek został zatrzymany, jednak nie trafił do aresztu. – Młody mężczyzna został przewieziony do lekarza, który zgodnie z prawem miał stwierdzić, czy 17-latek może trafić do policyjnej izby zatrzymań. Lekarz nie wydał takiej zgody z uwagi na stan psychiczny – zaznaczył prok. Wójcik.