Gdy moda łączy się z technologią

#Pierwszewrażenie

Wchodzisz do pięknie zaprojektowanej przestrzeni, która z pewnością nie przypomina znanych dotąd sklepów z odzieżą, czy też obuwiem. Nie widzisz żadnego wieszaka, ubrań, butów, a twoim oczom ukazują się jedynie designerskie kanapy oraz nowoczesne tablety. Powietrze pachnie luksusem w najnowocześniejszym wydaniu. Należy przyznać, że stosowany marketing zapachowy daje znawcom branży po nosie. Siadasz na kanapie, spoglądasz na tablet i… przeżywasz zakupową przygodę, jakiej nigdy dotąd nie doświadczyłeś. To wyjątkowe przeżycie możliwe jest w jedynym w Polsce sklepie marki Modivo, który znajduje się na warszawskich Bielanach w Galerii Młociny i już 9 września świętować będzie swój stacjonarny debiut. Z tej okazji na klientów czekać będą liczne atrakcje i niespodzianki.

#spotkanieztechnologią

Na ekranie urządzenia ukazują się zdjęcia niemal 50 tysięcy produktów prestiżowych marek. Tutaj nie musisz szukać swojego rozmiaru, przepychać się czy martwić, że nie znajdziesz tego, co cię interesuje. Wszystko jest w zasięgu dłoni i znajduje się w nowoczesnych tabletach. Wybierasz wymarzony produkt, rozmiar, odpowiedni kolor i jednym ruchem palca zatwierdzasz produkty do przymierzenia. Gdy asystenci przygotowują wybrane egzemplarze, otrzymujesz informację, do którego pokoju – przymierzalni, należy się udać. Nazwa każdego z pomieszczeń nawiązuje do stolic mody. Wśród nich m.in. Mediolan, Paryż czy Londyn. Zero przepychających się ludzi, czy długich kolejek. Jedynie wolna przestrzeń, nowoczesność oraz technologia dopracowana z myślą o najdrobniejszym detalu, której na próżno szukać w jakimkolwiek innym salonie.