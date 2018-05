Gdy wy jedliście kiełbaski z grilla, oni wybrali Jezusa na króla Polski

To, iż uznajemy Maryję jako królową Polski, zobowiązuje nas, abyśmy również uznali Jezusa Chrystusa jako króla Polski. Sam Pan Jezus w latach 30' ubiegłego wieku o to się upomniał, do tego wezwał. To wezwanie jak dotąd nie spotyka się z należytą odpowiedzią. Chodzi o to, aby obie władze, i państwowa, i kościelna w sposób uroczysty wyznały: Jezu Chryste, jesteś królem Polski - powiedział zebranym duchowny.