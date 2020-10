Gdzie jedzą mieszkańcy Mokotowa, Woli, Ursynowa, Wilanowa, Pragi Południe?

To wie każdy, nawet jeśli krótko był mieszkańcem Warszawy, że stolica jest różnorodna, pełna smaków i tajemnic. Dzielnice mają swój charakter, a ich mieszkańcy indywidualny sposób na relaks, integrację czy metodę na szybkie dotarcie do pracy. Lokalsi mają też swoje kulinarne przestrzenie, które wybierają, gdy chcą zamówić posiłek z dostawą do domu. Dobrze wiedzą, że warto wspierać miejscowe kulinarne biznesy. Ostatnio coraz bardziej czujemy się zżyci z miejscem, gdzie mieszkamy. Nie dziwi, że mieszkańcy Warszawy zapytani: „skąd są” odpowiadają nie tylko nazwą rejonu, w którym mieszkają, ale i bez zastanowienia podpowiadają, gdzie serwują najlepsze dania w ich okolicy. To nas określa, buduje tożsamość.

To co najlepsze zwykle mamy pod nosem. Na ulicy, którą maszerujemy każdego dnia, w sklepiku, gdzie sprzedaje pani Krysia. Dzielnica staje się oswojoną przestrzenią, gdzie znamy ludzi i każdy krzak. Jej klimat jest niepowtarzalny, a smaki znają tylko mieszkańcy. Nie przeczytamy o nich w przewodnikach turystycznych i nie dowiedzą się o nich podróżnicy.

Prawdziwe życie ma miejsce nie tyle w Warszawie, co w naszych dzielnicach: Mokotowie, Woli, Ursynowie, Wilanowie, Pradze Południe. Z lokalnych miejsc każdego dnia, by poczuć się dobrze po dniu pełnym stresu – zamawiamy potrawy, które najbardziej lubimy. Niedziela bez pierogów dla wielu osób to dzień stracony, a oglądanie transmisji sportowych bez pizzy to jak lato bez słońca.

Mieszkańcy Warszawy pokochali kuchnię japońską. Cieszy się ona szczególną popularnością na Ursynowie i Wilanowie, gdzie mieści się aż ¼ lokali, z których można zamówić ten posiłek na Pyszne.pl.

Teren Ursynowa zdominowały pizzerie – co 5 restauracja dostarcza ją mieszkańcom. Za to kuchnia polska jest najczęściej wybierana przez osoby mieszkające na Pradze Południe. Mokotów stawia na wegetarianizm i weganizm. Tam w co 10 gastronomi serwowany jest tego typu posiłek.

Liderami w zakresie ofert restauracyjnych są Mokotów i Wola. Pod drzwi mokotowian trafiają posiłki z 425 restauracji i uwaga… 66 z nich może się pochwalić 5 gwiazdkową notą na Pyszne.pl. 98 lokali serwuje na Mokotowie sushi, 75 – pizzę, a 38 – dania wegetariańskie i wegańskie.

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja na Woli. Tam posiłek z dostawą można wybrać z 436 lokali. Co do specjalizacji: 92 podaje sushi, 81 pizzę, a 37 kuchnię polską. Warto podkreślić, że Wola posiada najwyższy odsetek lokali, gdzie jest darmowa dostawa (oferuje ją co czwarta restauracja).

Czy można powiedzieć, że któraś przestrzeń jest wyjątkowa w Warszawie? Wiadomo, ta gdzie się mieszka. Każda ma swoje smaki i ulubione knajpki. Dlatego Pyszne.pl stworzyło z pomocą fotografa limitowaną serię obrusów ze zdjęciami charakterystycznych dla poszczególnych dzielnic punktów:

Ronda Daszyńskiego na Woli

Fragmentu osiedla przy ul. Zaruby na Ursynowie

Fragmentu osiedla przy ul. Teodorowicza na Wilanowie

Fragmentu osiedla przy ul. Czerniakowskiej na Mokotowie

Fragmentu osiedla przy ul. Jugosławiańskiej na Pradze Południe

Współtwórcą obrusów jest Aleksander Głowacki, warszawski fotograf specjalizujący się w ujęciach miejskich, zawodowy operator dronów. Jego konto na Instagramie śledzi ponad 13 tysięcy osób.

Obrusy dołączane będą do wybranych zamówień w poniższych warszawskich restauracjach. Aby je zdobyć, należy szukać informacji na ich profilach społecznościowych.

Warszawa Mokotów

Warszawa Wola

Warszawa Ursynów

Warszawa Wilanów