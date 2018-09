Gdzie zabraknie miejsc w szkołach? Zobacz mapę

Kandydatka ruchów miejskich na prezydenta Warszawy przedstawiła rozwiązania dla trudnej sytuacji w warszawskiej edukacji. - Najbardziej potrzebna szkoła jest na Odolanach, Wilanowie, Białołęce i Bielanach - oceniła Justyna Glusman.

- Przepełnione szkoły, lekcje na dwie zmiany, to nowy standard który przywitał uczniów we wrześniu. Czy może być gorzej? Niestety, może i będzie. - przekonywała podczas środowej konferencji, Glusman.

Kandydatka Koalicji Ruchów Miejskich przedstawiła analizę warszawskiej demografii w placówka szkolnych. Zaapelowała, że jest to ostatni dzwonek dla ratowania warszawskiej oświaty.

Wskazała, że Wilanów, Białołęka, Bielany, a także Odolany to obszary wykluczenia edukacyjnego. - Rodzice muszą szukać miejsc w szkołach w innych dzielnicach - powiedziała. Zaznaczyła, że to PO-PiS jest winny tej sytuacji. - To Platforma Obywatelska przez trzy kadencje nie rozwiązała tego systemu. Natomiast PiS dokończył dzieło destrukcji tzw. reformą edukacji - tłumaczyła Glusman.