Giertych do Gronkiewicz-Waltz: "upadliście na głowę"? Chodzi o mieszkanie dla wdowy po powstańcu

- Jestem zszokowany - mówi Roman Giertych w rozmowie z WawaLove.pl. - Co ta kobieta ma zrobić? Miasto chce ją wyrzucić na bruk?

- Ten porces trwał 2-3 lata. Prowadziłem go pro bono. W końcu wygraliśmy, sąd przyznał kobiecie prawo do najmu - mówi Giertych.

Mecenas zaznacza, że kancelaria poradzi sobie z argumentacją prawną ratusza. - Ale tu chodzi o podstawową zasadę ludzką. Co ta kobieta ma zrobić? Miasto chce ją wyrzucić na bruk? - wylicza Giertych. Dodatkowo na Twitterze opublikował post, kierowany do Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Jednak według Romana Gietrycha, prezydent Warszawy nie wiedziała o sprawie kontrowersyjnej apelacji. - Dlatego napisałem tego tweeta, by pani prezydent zainteresowała się tą sprawą. Bo nie wierzę w to, by o tym wiedziała. Sądzę, że to nadgorliwość jakiegoć drobnego urzędnika, czy radcy prawnego, ktory to podpisał - tłumaczy prawnik.