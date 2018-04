Gigantyczne korki w Warszawie. Stoi Trasa Toruńska, wypadek w al. Prymasa Tysiąclecia

Święta zakończone, kierowcy ruszyli na drogi i utknęli w korkach. Sytuacja w stolicy jest poważna. Stoi Trasa Toruńska od Marek do Marymontu, bo ktoś porzucił zepsuty samochód. Nieciekawie jest też przy rondzie Zesłańców Syberyjskich oraz Radzymińskiej. Dostajemy kolejne informacje od czytelników.

Z kolei na wysokości Wisłostrady, w kierunku zjazdu na al. Jerozolimskie doszło do wypadku.

Poważne opóźnienia sa również w al. Prymasa Tysiąclecia, al. Józefa Piłsudskiego, Radzymińskiej, Puławskiej i Popularnej. Poniżej zamieszczamy mapkę z aktualnymi utrudnieniami. Do wypadku doszło także przy ulicy Obozowej w kierunku wjazdu na S8. - Bielany są sparaliżowane powrotem Warszawiaków ze świąt. Czekam na busa w uber korku - jeszcze takiego nie widziałem - przesłał nam wiadomość pan Marcin. - To chyba rekord. Dojazd do pracy trwał trzy razy dłużej - napisała pani Magda.