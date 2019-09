GIOŚ: do Wisły spływają ścieki z ponad 100 zakładów przemysłowych

W ściekach, które zrzucane są do Wisły są też ścieki przemysłowe ze 118 przedsiębiorstw z lewobrzeżnej Warszawy, w tym huta, firmy branży motoryzacyjnej, lotniczej i paliwowej – informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Nieczystości trafiają do Wisły po awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka".

Rzeczniczka GIOŚ Agnieszka Borowska dodała, że istnieje zagrożenie skażenia metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi. Miejskie służby prowadzą ozonowanie tych ścieków, co ma usuwać większość bakterii. Zdaniem Inspektoratu Ochrony Środowiska może to jednak zaszkodzić niektórym organizmom w rzece.

Wpadające do Wisły ścieki przemysłowe są oczyszczane jedynie wstępnie - zaznacza GIOŚ. Mimo tych działań, nieczystości mogą zawierać m.in. rtęć, kadm, ołów i substancje kancerogenne.

W komunikacie służby podały, że we wtorek MPWiK zmieniło sposób odprowadzania nieoczyszczonych ścieków poprzez skierowanie ich na trzy kraty przed zrzutem do rzeki. Ma to zapobiec przedostawaniu się nieczystości stałych, np. sanitarnych. Natomiast nadal wylot ścieków nie został prewencyjnie zabezpieczony przed wypływem substancji przemysłowych.