Gorąco na "Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych". "No pasaran!"

Gorąco na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Obywatele RP i Studencki Komitet Antyfaszystowski próbowali zablokować "Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Interweniowała policja.

Według wstępnych danych policjanci wylegitymowali co najmniej 50 osób, skierowali co najmniej 20 wniosków o ukaranie do sądu i wystawili co najmniej 9 mandatów karnych. Są one związane z blokowaniem legalnego zgromadzenia.