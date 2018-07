Goście Arłukowicza nie mogli wejść do Sejmu. Straż Marszałkowska odmówiła wpuszczenia

- Mam prawo wprowadzić tych ludzi do Sejmu - argumentował Bartosz Arłukowicz w biurze przepustek. Poseł chciał uzyskać pozwolenie na wejście zaproszonych przez siebie osób do budynku. Pięciu gości musiało czekać przez kilkadziesiąt minut na ostateczną decyzję.

- To nie są bandyci, to są normalni ludzie. Niech się pan przestanie bać, to jest symboliczne, co pan teraz robi. Na co czekamy? - pytał Arłukowicz pracownika biura wydającego pozwolenia na wejście do Sejmu.