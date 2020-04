WawaLove Poczta TV ONLINE Program TV Menu Ludzie Warszawy

Wideo Najnowsze Przejdź na Ludzie Warszawy Reprywatyzacja Samorząd Dzieje Się Na Mieście Transport Architektura Interwencje Sport Kuchnia Warszawska Wideo Najnowsze Informacja prasowa 2 godziny temu #GOTOWIDOPOMOCY nowa akcja Fundacji Legii Legia Warszawa wraz z partnerami, zaproszonymi do współpracy firmami i organizacjami uruchamia pierwszą kompleksową akcję pomocową w Warszawie, zapewniającą bezpośrednią pomoc seniorom w czasie epidemii. Uruchomiony został bezpłatny telefon pomocowy, dzięki któremu będzie możliwość zamawiania i otrzymania posiłków oraz zakupów wprost do domu. Już na starcie akcji Fundacja Legii jest gotowa sfinansować 10 000 posiłków, które będą dostarczane przez ponad 500 wolontariuszy Fundacji i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) - Odpowiedzialność społeczna to część misji Legii Warszawa, którą na co dzień realizujemy poprzez naszą Fundację. Dziś, w obliczu jednego z największych wyzwań cywilizacyjnych współczesnej historii, postanowiliśmy, że jako klub przemienimy się w organizację pomocową i we współpracy partnerami oraz z firmami i organizacjami przygotowaliśmy program, do którego zapraszamy wszystkich, którzy w ramach solidarności międzypokoleniowej mogą zaangażować się w pomoc seniorom. Łączmy siły aby razem stworzyć kompleksowy program pomocowy skierowany do osób starszych, najbardziej narażonych w okresie epidemii - powiedział Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa. Legia zaprasza do udziału w akcji wszystkie firmy, instytucje, organizacje społeczne, a także osoby publiczne i prywatne chcące zaangażować się w tą inicjatywę. Centrum operacyjnym i zapleczem akcji społecznej staje się stadion Legii przy ul. Łazienkowskiej. Źródłem informacji o akcji jest główna strona klubu Legia.com oraz gotowidopomocy.pl, a także wszystkie media społecznościowe Legii, które będę informowały o przebiegu akcji. W maju planowana jest także kampania outdoorowa informująca o akcji #GOTOWIDOPOMOCY. - Przygotowywaliśmy się do startu akcji tak, aby móc od samego początku wyjść z realną pomocą na dużą skalę. Jestem pewien, że w ciągu najbliższych tygodni dołączą do nas nowi partnerzy i wolontariusze, dzięki czemu wspólnie stworzymy największy program pomocowy w Polsce, wesprzemy wiele tysięcy seniorów w całym województwie i ochronimy ich przed zarażeniem koronowirusem. Stawką jest ludzkie życie, dlatego podchodzimy do tej inicjatywy długoterminowo i będziemy ją prowadzić nawet wtedy, gdy jako klub wrócimy do grania w piłkę. Wierzę, że nasze działania prewencyjnie przyczynią się także do odciążenia systemu opieki zdrowotnej w Warszawie i okolicach – mówi Dariusz Mioduski. Materiały prasowe Podziel się W akcję zaangażowana jest firma T-Mobile Polska, jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, który udostępnił i skonfigurował specjalną infolinię, a także przygotował wsparcie technologiczne dla seniorów. Telefon zaufania (usługa telefonpogadania.pl) został przygotowany przez Fundację „Otwarte Idee” wraz z T-Mobile Polska. Partnerami strategicznymi są również Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w ramach działań Pogotowia Harcerzy i Harcerek ZHR oraz największa niezależna grupa komunikacyjna Group One. Akcja #GOTOWIDOPOMOCY prowadzona jest pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawa i Wojewody Mazowieckiego. Apelujemy do wszystkich mediów o upublicznianie bezpłatnego numeru telefonu pomocowego dla seniorów, tak aby dotarł on do wszystkich potrzebujących: 8009 1916 0 (czynny codziennie od 12:00 do 17:00). #GOTOWIDOPOMOCY JAK POMAGAMY?

• Finansujemy i dostarczamy posiłki dla seniorów, zarówno do osób indywidualnych, jak i do Domów Pomocy Społecznej w Warszawie i okolicach.

• Prowadzimy bezpłatny telefon pomocowy dla seniorów umożliwiający uzyskanie bezpośredniej pomocy w robieniu zakupów artykułów pierwszej potrzeby (spożywczych, sanitarnych, medycznych).

• Tworzymy zorganizowany wolontariat realizujący bezpośrednią pomoc dla seniorów poprzez dostarczanie posiłków i robienie zakupów.

• Oferujemy telefon zaufania dla seniorów poprzez bezpłatną infolinię.

• Oferujemy wsparcie technologiczne poprzez bezpłatną infolinię pozwalające uzyskać pomoc związaną telekomunikacją, internetem, komputerami. DLACZEGO TO ROBIMY?

• W obliczu wielomiesięcznej perspektywy walki z wirusem seniorzy to osoby, dla których zarażenie jest poważnym zagrożeniem życia. Jednocześnie jest to grupa społeczna, która często znajduje się w najtrudniejszej sytuacji, nie tylko społecznej, ale także ekonomicznej.

• Obowiązkiem największej warszawskiej społeczności skupionej wokół Legii Warszawa, która jest symbolem wielopokoleniowej tradycji i pasji, jest pomoc tej grupie.

• Akcja #GOTOWIDOPOMOCY jest odpowiedzią na rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce

i podążające za tym regulacje, które dążą do stopniowego odmrażania życia gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnej zmianie dotychczasowych nawyków i zachowań. Wraz ze zmniejszaniem ograniczeń kwarantanny rośnie ryzyko dla osób najbardziej narażonych na tragiczne skutki zarażenia, czyli osób starszych.

• Epidemia wirusa COVID-19 nie minie szybko. Będziemy z nią żyli przez wiele miesięcy,

a tragiczne doświadczenia krajów, które są w bardziej zaawansowanym stadium pod względem skali zachorowań i umieralności, pokazują, że jednym z najbardziej zagrożonych pod względem wydajności jest system opieki medycznej. Dlatego akcja ma mieć skutek ograniczający liczbę zarażonych seniorów, przez co realnie odciąży placówki i personel medyczny. Pomagając seniorom, chronimy nie tylko ich zdrowie i życie, ale poprzez działania prewencyjne wspieramy system opieki medycznej i personel medyczny. Jak można pomóc?

• Bezpośrednie wsparcie materialne: przekazanie produktów np. żywnościowych, sanitarnych, higienicznych, medycznych na potrzeby seniorów bądź przygotowanie świeżych posiłków.

• Wsparcie finansowe na potrzeby realizacji akcji, w tym zakup produktów żywnościowych

i posiłków dla najbardziej potrzebujących seniorów, zakup środków ochrony dla wolontariuszy, bieżące operacyjne funkcjonowanie akcji i jej wolontariuszy.

• Wsparcie merytoryczne poprzez zapewnienie dostępu wiedzy i informacji dla seniorów

w ramach infolinii.

Informacja prasowa