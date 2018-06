Gradobicie i burzowe superkomórki. Nad Warszawę nadciąga groźny front

Mieszkańców stolicy czeka próba sił z ekstremalną pogodą. Eksperci ostrzegają przed opadami gradu. Jeżeli najgorsze prognozy się sprawdzą, burza może przynieść ogromne straty.

- Większość modeli sugeruje poważny incydent burzowy w czwartek i ochłodzenie w piątek, co za tym idzie możliwe jest powstanie większego układu burzowego, licznych superkomórek nawalnych opadów deszczu, opadów dużego gradu oraz wysokiej aktywności elektrycznej. Wiele wskazuje na to, że może to być najpoważniejszy w tegorocznym sezonie incydent, który może przynieść poważniejsze szkody w mieniu - można przeczytać w poście SOB.