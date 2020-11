Granice getta warszawskiego zostały zamknięte 80 lat temu. To był dopiero początek

Getto warszawskie największym w Europie

Getto warszawskie do likwidacji

22 lipca 1942 roku rozpoczęła się tzw. Wielka Akcja, będąca częścią operacji "Reinhardt". Jej celem była likwidacja Żydów. Rozpoczęły się masowe wywózki mieszkańców getta do obozu zagłady w Treblince. Tylko w 2 miesiące przewieziono tam ok. 265 tys. osób. Stanowiło to ok. 75% mieszkającej tam ludności. Na miejscu pozostało ok. 60 tys. osób.