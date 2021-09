Grasował w Warszawie. Dopadli nieuczciwego dostawcę pizzy

- Mężczyzna naraził się jeszcze na dodatkowy zarzut. Policjanci ustalili, że 27-latek rozwoził pizzę mimo zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go do sierpnia przyszłego roku. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności - przekazała oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI kom. Paulina Onyszko.