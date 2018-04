Grób bohaterki Powstania Warszawskiego zdewastowany, porośnięty trawą i popękany

"Płakać się chce. Tak wygląda grób bohaterki AK, Powstańca Warszawskiego, Zofii Rapp-Kochańskiej-Ścibor-Rylskiej na Powązkach" - poinformowała Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Monika Sarnecka z fundacji przekonuje, że grób wymaga gruntownej renowacji. - Trzeba go jak najszybciej poddać działaniom konserwatorskim, bo jest on pod opieką konserwatora, tak samo jak cały cmentarz. Aby dokonać jakichkolwiek zmian czy prac rewitalizacyjnych, wojewódzki konserwator zabytków musi wydać zgodę. W lutym Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego przygotowała kompleksowy plan konserwatorski, który jest podstawą rewitalizacji grobu. - Złożyliśmy go do stołecznego konserwatora zabytków z prośbą o wsparcie. Rewitalizacja grobu będzie kosztować prawie 74 tys. zł. Nasza fundacja na ten cel może przeznaczyć 20 tys. zł. Chcemy, żeby miasto dofinansowało resztę. Czekamy na odpowiedź. W międzyczasie przygotowujemy wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków o możliwość rozpoczęcia prac rewitalizacyjnych. Złożymy go w tym tygodniu - mówi Sarnecka.

Wiceprezes wyjaśnia, że to nie jedyny problem, z którym się borykają. - Coraz więcej grobów bohaterów Powstania Warszawskiego i żołnierzy odznaczonych różnymi orderami jest przeznaczonych do likwidacji. Zgodnie z polskim prawem, co 20 lat rodzina wnosi opłatę za grób do zarządu cmentarza. Jeśli taka opłaca nie zostanie uiszczona, bo np. członkowie rodziny już nie żyją, to grób przeznaczany jest do likwidacji. Coraz częściej dotyka to grobów osób odznaczonych i Powstańców Warszawskich. Jak można w ten sposób traktować naszych bohaterów? – oburza się.