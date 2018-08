Grodzisk Mazowiecki. Dwie osoby trafiły do szpitala z imprezy

Impreza w Grodzisku Mazowieckim skończyła się źle dla dwójki młodych ludzi. Dziewczyna i chłopak trafili w czwartek wieczorem do szpitala. Policja podejrzewa zatrucie dopalaczem.

Stołeczna policja potwierdza, że ich grodziscy koledzy otrzymali wezwanie od załogi karetki pogotowia. W jednym z mieszkań źle poczuły się dwie osoby - 20-letni mężczyzna i kobieta w podobnym wieku. Zostali przewiezieni do szpitala. Chłopak na własne życzenie opuścił szpital, do południa nie było informacji, by jego koleżanka została wypisana.