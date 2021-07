Grodzisk Mazowiecki. Mieszkańcy zszokowani atakiem antyszczepionkowców

Jak oceniają mieszkańcy, atak antyszczepionkowców to była "jedna wielka głupota", a protest powinien być przeprowadzony legalnie. - Ja się o tym dowiedziałam z internetu i byłam zszokowana. Nie przypuszczałam, że aż takie jest nastawienie antyszczepionkowców do tych, co chcą się zaszczepić - mówi jedna z mieszkanek.