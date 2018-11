Gronkiewicz-Waltz: bardziej straciła PO niż ja. Prezydent stolicy żegna ratusz

Ufałam wszystkim urzędnikom. I to mógł być mój błąd - mówi o aferze prywatyzacyjnej odchodząca po 12 latach ze stanowiska prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz uważa też, że każda partia powinna bronić swojego członka.

- Partia powinna wspierać swoich członków, zwłaszcza przy tak brutalnych atakach politycznych. Wydaje mi się jednak, że na takim, a nie innym podejściu, bardziej straciła PO niż ja. Przecież z badań wynika, ze zdecydowana większość warszawiaków uważa, że byłam dobrym prezydentem - stwierdziła Gronkiewicz-Waltz, dopytywana, czy nie ma żalu do kolegów z partii o to, że została pozbawiona funkcji wiceprzewodniczącej ugrupowania.

Możliwy powrót do polityki

Nie chciała też powiedzieć wprost, że pozostanie w polityce. - To czas pokaże. Jestem wciąż profesorem na Uniwersytecie Warszawskim i nim pozostanę - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz w rozmowie z Onetem. - Ja normalnie pracuję na uczelni, więc dłuższe wakacje to dopiero najwcześniej za pół roku. No, może wyjadę gdzieś na ferie - dodała.