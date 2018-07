Groził fryzjerowi śmiercią. Zabrał szczotki warte 60 złotych

Zdesperowany mężczyzna wpadł do zakładu usługowego i zastraszając znajdującą się wewnątrz osobę, zażądał oddania szczotek do włosów. Za ten czyn grozi mu teraz do 12 lat więzienia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sprawca rozboju połasił się na przybory fryzjerskie. (East News, Fot: Panther Media)

Policjanci ze stołecznego Śródmieścia zatrzymali podejrzanego o rozbój. Do napadu z 26 czerwca doszło w jednym z salonów fryzjerskich na terenie centrum. Około godz. 13.30 napastnik grożąc pozbawieniem życia zabrał przybory fryzjerskie i uciekł. Funkcjonariusze schwytali go dopiero po kilku dniach.

Wyjaśnieniem sprawy, ustaleniem danych personalnych sprawcy i jego zatrzymaniem zajęli się śródmiejscy kryminalni oraz policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Napastnikiem okazał się 40-letni Konrad Sz. Jak wyjaśnił nam w rozmowie nadkom. Robert Szumiata z biura prasowego śródmiejskiej komendy, mężczyzna został zatrzymany 2 lipca przed południem w miejscu zamieszkania. Łączna wartość skradzionych przez niego rzeczy wyniosła... 60 złotych.

40-latek usłyszał już w prokuraturze zarzut rozboju. Za to przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz do 12 lat pozbawienia wolności.

Policja Podziel się

Widzisz coś ciekawego? Masz zdjęcie, filmik? Prześlij nam przez Facebooka na wawalove@grupawp.pl lub dziejesie.wp.pl