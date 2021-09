Grzybów na Mazowszu zatrzęsienie. Ale grzybiarzy czekało w lesie wielkie rozczarowanie

Jak pisze jeden z użytkowników portalu grzyby.pl, "w lesie było bardzo mokro, praktycznie sam mech plus jagody". Dodaje, że w dwie osoby w dwie godziny udało się zebrać około 100 sporych podgrzybków, wielkości jabłka. - W lesie zostało jeszcze sporo, ale takich, które nie nadają się do zebrania, bo były całkowicie zjedzone przez ślimaki i rozmoczone. Plus widziane 2 prawdziwki, dodatkowo 1 kurka. Pełno niejadalnych grzybów psiakowatych i olszówek - czytamy we wpisie.