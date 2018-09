Guział o Trzaskowskim. "To jest oburzające, haniebne. Powinien przeprosić"

Piotr Guział w czwartek zaapelował do Rafała Trzaskowskiego o przeprosiny mieszkańców. - To jest oburzające, haniebne, jak kandydat na prezydenta może tak dzielić ludzi? - dziwił się były burmistrz Ursynowa.



Kandydat Koalicji Obywatelskiej pojawił się w porannym programie w Polsat News. Dziennikarza zapytał Trzaskowskiego, czy słuchał w młodości rapu i co sądzi o hiphopowej piosence, którą w swojej kampanii wykorzystuje Patryk Jaki .

- Sam rap? Fajny, wpadający w ucho. Tylko nie wiem, kto przez cały czas doradza Patrykowi Jakiemu. Nie rozumiem, dlaczego nie kręcił tego w Warszawie, tylko we Wrocławiu - ocenił Trzaskowski.

- To się okaże. Ja głównie zabiegam o poparcie warszawianek i warszawiaków na ulicach, tych z krwi i kości. W momencie, kiedy byłem politykiem nieznanym, starałem się o poparcie gwiazd . Dzisiaj ta sytuacja wygląda trochę inaczej, przede wszystkim koncentruję się na rozmowie z warszawiakami - odpowiedział poseł.

- Mam być wiceprezydentem odpowiedzialnym za sprawy społeczne i szeroko pojętą kulturę, dlatego muszę tutaj zareagować w sposób zdecydowany na słowa pana Trzaskowskiego wypowiedziane w dniu wczorajszym, że chce rozmawiać z warszawiakami, tymi z krwi i kości. To jest oburzające, haniebne. Jak może kandydat na prezydenta tak dzielić warszawiaków i to w mieście , które przecież pamięta te tramwaje, gdzie tylko część wagonów była przeznaczona dla warszawiaków, dla Polaków? Jak można takich słów używać? - pytał kandydat na wiceprezydenta Warszawy, z ramienia Patryka Jakiego.

Zaapelował o przeprosiny za "swoje słowa". - Żeby przestał dzielić na lepszych i na gorszych. Pan do niedawna był prawdziwym mieszkańcem Krakowa na potrzeby kampanii wyborczej, a dziś dzieli pan warszawiaków. To jest polityczny rasizm, to jest partyjny szowinizm. Ukradł pan hasło wyborcze i zbezcześcił je. Warszawa naprawdę jest dla wszystkich - stwierdził Guział.