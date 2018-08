Guział: Wyjąłem pierwszą cegłę z teflonowego muru otaczającego przez lata prezydent Warszawy

Piotr Guział zorganizował swoją pierwszą konferencje przy sławnej kamienicy Noakowskiego 16. Jak podkreślił kandydat na prezydenta Warszawy zarówno miejsce zostało wybrane symbolicznie, jak i to, że występuje sam, jest symbolem.

Były burmistrz Ursynowa przekonywał, że kamienica przy ul. Noakowskiego 16 to symbol początku i końca rządów prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. - Przejęcie kamienicy przez jej rodzinę nastąpiło wraz z początkiem jej pierwszej kadencji i było symbolem buty, arogancji, pogardy dla procedur, prawa i mieszkańców, którzy utracili dach nad głową - tłumaczy kandydat. Dodaje, że ta kamienica to również „matka” wszystkich afer reprywatyzacyjnych, bo bierność prezydent Warszawy we własnej sprawie, rozzuchwaliła urzędników i handlarzy roszczeń w innych tego typu sprawach.

Piotr Guział podkreślił, że to on organizując w 2013 r. przyczynił się do zakończenia kariery politycznej Gronkiewicz-Waltz. - Dlatego właśnie występuje dzisiaj sam, bez współpracowników, by podkreślić jak wiele może zależeć od jednej osoby - tłumaczy kandydat. Przekonuje, że to on zachęcił warszawiaków by tak tłumnie najpierw składali podpisy poparcia, a następnie w liczbie ponad 300 tys stawili się w referendum.