"GW": Warszawa. Zamieszanie po nocnym głosowaniu ws. wyboru władz na Ochocie

Piątkowa sesja skończyła się po północy. - Po godz. 22 nowa koalicja odwołała burmistrz Katarzynę Łęgiewicz. Oznacza to automatycznie dymisję całego trzyosobowego zarządu dzielnicy. Potem szybko wybrano Sławomira Umińskiego na burmistrza, który dostał 12 głosów, czyli wymaganą bezwzględną większość składu rady. Następnie zabrano się za wybór jego zastępców - czytamy w gazecie.

Umiński wskazał kandydatów: jednym z wiceburmistrzów miała zostać Dorota Stegienka, radna klubu Zawsze z Ochotą, a drugim - Grzegorz Wysocki, były wiceburmistrz dzielnicy w latach 2014-18. W pierwszej kolejności głosowano nad kandydaturą Stegienki . Ona sama wyłączyła się z głosowania, by nie głosować na samą siebie. Ale do wyboru zastępców burmistrza wystarczy już zwykła większość. Dlatego Stegienka została wybrana na wiceburmistrza.

Wyłączenie jej z obrad oznaczało, że nie było już kworum, czyli minimalnego składu rady potrzebnego, by móc prowadzić dalej sesję. Część zmęczonych późnymi obradami radnych rozeszła się już do domów.

Jak podaje gazeta, przerwana sesja ma zostać dokończona w środę. Do tego czasu wciąż działa zarząd z Katarzyną Łęgiewicz na czele, bo zapisy dzielnicowego statutu mówią, że trzeba wybrać zarząd w pełnym, trzyosobowym składzie, by mogło dojść do zmiany władzy.