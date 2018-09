Gwałt na 40-latce w Parku Bródnowskim. Ofierze pomogli strażnicy miejscy

W Parku Bródnowskim zgwałcono kobietę - poinformowała stołeczna Straż Miejska. To jej pracownicy dotarli jako pierwsi do poszkodowanej. Zostali wezwani do interwencji w sprawie nietrzeźwej leżącej na ławce. Szybko jednak okazało się, że kobieta mogła paść ofiarą przemocy seksualnej.

Park Bródnowski w Warszawie (East News, Fot: donat brykczyński/ reporter)

Zgłoszenie o incydencie odebrali strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego. Gdy 26 września ok. godz. 18 patrolowali Targówek, centrala poprosiła ich o sprawdzenie sytuacji w Parku Bródnowskim, ponieważ ktoś zauważył tam dziwnie zachowującą się osobę.

"Na miejscu funkcjonariusze zastali starszą kobietę, która zgłosiła zdarzenie i wskazała na jedną z ławek. Siedziała na niej zapłakana i przestraszona czterdziestolatka" - czytamy w komunikacie straży miejskiej.

Natychmiast przystąpiono do działania. Strażnicy okryli poszkodowaną kocem termicznym i zapytali o przebieg zdarzeń. Kobieta wyznała, że boli ją podbrzusze. Twierdziła też, że około południa "została zgwałcona przez nieznanego mężczyznę". Funkcjonariusze sporządzili rysopis podejrzanego na podstawie wskazówek 40-latki.

Kobietą zajęli się wezwani na miejsce ratownicy pogotowia. Powiadomiono też policję. - Wyjaśniamy okoliczności dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa, w którym ta kobieta mogła zostać pokrzywdzona. Nic więcej nie możemy na tę chwilę skomentować - przekazała redakcji WawaLove podkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

