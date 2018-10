"Gwiazdy jeżdżą tramwajami". Znana aktorka nie mogła wyjść z podziwu

Joanna Brodzik wybrała się na spektakl publicznym środkiem transportu. Była tak oczarowana przejazdem, że postanowiła uwiecznić swoją wyprawę zdjęciem na Instagramie. Nawet Tramwaje Warszawskie były zaskoczone tak pozytywną opinią aktorki.

"Polubiłam bardzo warszawskie tramwaje. Czyste, nowoczesne, punktualne i gadają miło co będzie dalej" - napisała aktorka w opisie. Według jej relacji wynika, że jechała na spektakl "Casa Valentina" w reż. Macieja Kowalewskiego do Och-Teatru. Na koniec zapytała swoich fanów, jak im mija wieczór. Niektórzy z obserwujących jej konto pytali, dlaczego wybrała akurat ten środek transportu.

Pojawiły się również głosy sceptyczne co do "spontaniczności" wieczornego przejazdu Brodzik tramwajem. "Oby to nie było działanie na pokaz pani Joanno..." - wątpi Kamil, a Rafał uważa, że "prawdopodobnie na co dzień nimi nie jeździ".