Halloween 2019. Sprawdź, gdzie spędzić Halloween w Warszawie. Specjalne pokazy filmów dla fanów kina Halloween już 31 października. Od kilku lat coraz chętniej obchodzimy to święto, które przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych. Wiadomo, że Halloween nie obejdzie się bez dyni, kostiumów rodem z horrorów i pytania "Cukierek albo psikus". Warszawa. Święto Dyni, czyli rodzinny festyn na Bródnie, październik br. Halloween 2019 w Warszawie, ale nie w domu? Propozycji dla mieszkanek i mieszkańców stolicy nie brakuje. Zwłaszcza jeśli ktoś jest fanem Halloween i chętnie przyjął zwyczaje wprost z USA. Zarówno ci, którzy lubią imprezy klubowe i chcą wyszaleć się na parkiecie, w specjalnych kostiumach na Halloween, będą mieć w czego wybierać. Propozycji na Halloween nie brakuje. Kina i teatry także zapraszają do siebie na wydarzenia opatrzone szyldem "Halloween 2019". Halloween 2019. Specjalne seanse w kinach w Warszawie Propozycję na Halloween 2019 ma kino Amondo, które mieści się przy ulicy Żurawiej 20. Z okazji święta kinomaniacy mogą wybrać jeden z trzech filmów:

18:05 - "Wilkołak"

18:30 - "Demony prerii"

20:10 - "Łowcy głów" Zobacz też: Brudne buty w Sejmie. "Nowy poseł chce się wyróżnić za wszelką cenę" "Startujemy już o 18:00, żebyście po seansach zdążyli na zabawy halloweenowe. Będziemy świetną i straszną przystawką" – zapraszają pracownicy kina Amondo. Nie trzy, ale jeden – straszny i zły – film jest w repertuarze kina Muranów. W cyklu o wdzięcznym tytule "najgorsze filmy świata" kino zaprasza na seans produkcji pt. "Atak pomidorów zabójców". Nie musi zachęcać, ale czytamy, że: "To amatorska produkcja będąca parodią filmów science fiction z lat 50 tych. Zrealizowano ją bez pozwoleń z amatorską obsadą aktorską. Kilka ujęć ukazujących wypadki – w tym jeden lotniczy – naprawdę miało miejsce. Film wpadł we własne sidła stając się po latach jednym z najbardziej popularnych tytułów kina klasy Z" – czytamy na stronie kina. Tematycznie w klimat Halloween i przebierańców, którzy próbują zaprowadzić na świecie inny porządek rzeczy wpisuje się "Joker" w reżyserii Todda Phillipsa, który jest w tej chwili na ekranach wielu kin w Warszawie.

Młodsi i star

si mogą też wybrać obraz "Czarownica 2", gdzie podział na dobro i zło nie jest tak wyraźny, jak w tradycyjnych baśniach. Świetnie w atmosferę Halloween wprowadzi też niezawodna "Rodzina Adamsów". Do zobaczenia w kinie Wisła przy placu Wilsona. Halloween 2019. Tańce i przebierańce w Warszawie Halloween w Warszawie to specjalne zabawy i imprezy w większości miejsc w Warszawie. Klub "Spatif" zaprasza na "Miss Lillet Halloween Show". W przedstawieniu będzie można zobaczyć m.in. międzynarodową gwiazdę boyleski - Russella Brunera z USA, który wystąpi obok Miss Lillet L'amour i jej towarzyszek: Daisy Diamond, Miss Mistress, Madame de Minou - Burlesque Artist. Początek o 20:00. "Progresja" w halloweenowy wieczór zaprasza na polski (w nazwie) wieczór – "Bal Wszystkich Świętych". "To okazja, aby wspólnie przekroczyć próg najgroźniejszego ze światów, czyli świata muzyki popularnej. Kolejna edycja corocznego Balu to kolejna wieczerza pełna straszydeł na parkiecie i w głośnikach. "Niech dym spowije Wasze ciała, a de mono opanują Wasze mózgi!" - piszą organizatorzy. W Hulakula z kolei zaplanowano wybory Króla i Królowej Nocy. Oprócz tego w programie imprezy Halloweenowej: tunel strachu, w którym będzie można zmierzyć się ze swoimi lękami, postapokaliptyczna ścianka do pamiątkowych zdjęć, drinki oraz promocje na barze oraz pokaz specjalny, który będzie zwieńczeniem nocy. Na rockowy wieczór Halloween zapraszają Hybrydy. W repertuarze: Marilyn Manson, Rammstein, Metallica, Ac/Dc, Queen, Guns'n'roses, Nirvana, System Of A Down, Slipknot, Disturbed, Korn, Rage Against The Machine, Prodigy. Klimaty z zupełnie innego, muzycznego świata proponuje klub "Wesele". 31 października organizuje zabawę o wymownym tytule "Gnijąca Panna Młoda, czyli Wesele Tańczy i Straszy". Halloween 2019. Atrakcje dla najmłodszych W Halloween wielu najmłodszych (i być może nie tylko) marzy o przeniesieniu nie tylko w zaświaty, ale też do światów równoległych, np. do Hogwartu. Dla tych, którzy poznali przygody Harry'ego Pottera pub "Loko" przygotował nie lada gratkę. Zaprasza na turniej wiedzy o najsłynniejszym młodym czarodzieju świata. Zabawa odbędzie się przy Smolnej 36, a wstęp jest bezpłatny. Dzieci w Halloween w Warszawie 2019 mogą także spędzić czas 31 października w Fikołkowej Sali Zabaw w Galerii Północnej (ul. Światowida 17). Bilety w cenie 60 zł. Źródło: radiozet.pl