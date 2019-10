Halloween 2019. Sprawdź, gdzie wypożyczyć kostium na imprezę halloweenową w Warszawie

Ostatni dzień października to jedno najstraszniejszy dzień w całym roku. Wszystko dzięki Halloween, czyli tradycji, która przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Dynie, kościotrupy i sakramentalne tego dnia pytanie "cukierek albo psikus" na dobre rozgościły się nad Wisłą. I są pretekstem do zabaw halloweenowych.



Halloween 2019. Wśród kostiumów, przebrań i dekoracji na Halloween nie może zabraknąć tradycyjnej dyni (East News, Fot: FREDERIC J. BROWN)

Do Halloween został tydzień. Na ostatnie dni października kluby, bary, restauracje, ale także kina czy kręgielnie przygotowują specjalne wydarzenia. Żeby bawić się na nich jeszcze lepiej warto zrezygnować ze swoich codziennych ubrań i zaopatrzyć się w kostium. Sprawdź, gdzie w Warszawie możesz wypożyczyć przebranie na Halloween 2019.

Halloween 2019. Wypożyczalnie strojów w Warszawie

W stolicy nie brakuje miejsc, gdzie możesz wypożyczyć strój na Halloween. Oprócz teatrów, których na mapie Warszawy nie brakuje, a gdzie zawsze warto zapytać o taką możliwość, do wyboru mieszkanek i mieszkańców jest długa lista profesjonalnych wypożyczalni. Przedstawiamy kilka z nich.

Halloween, Bajki i Kreskówki, Gwiezdne Wojny, Piraci i Superbohaterowie - to tylko kilka kategorii kostiumów, jakie można wypożyczyć w miejscu "Bajek Czar". Motto, które przyświeca właścicielom to: "Dziś wypożyczasz, jutro używasz, pojutrze zwracasz kostium do wypożyczalni". Proste, jak skorzystanie z usług tego miejsca - czytamy na stronie wypożyczalni.

Pierwsza kategoria, przebrań na Halloween, jest podzielona na kilka grup. Mamy do wyboru m.in.: wampiry, diabły, duchy, wilkołaki i czarownice. Dla tych, którzy szukają czegoś więcej, przeznaczono kategorię o równie wdzięcznej nazwie: inne straszydła. Można się tylko domyślać, że wybór jest ogromny.

Inną wypożyczalnią, gdzie można znaleźć przebrania na Halloween, to zlokalizowany na Grójeckiej 118 w Warszawie "Morfeusz". Na swojej stronie na Facebooku wypożyczalnia już w poniedziałek zaczęła odliczanie do Halloween 2019.

"To idealna okazja na przebieraną imprezę. Zwyczaj ten przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych i od lat 90. powoli przebijał się do szerszej świadomości. Dziś trudno sobie wyobrazić końcówkę października bez halloweenowej zabawy. Głównym symbolem Halloween jest wydrążona dynia w kształcie głowy z upiornym uśmiechem. A wiodące motywy kostiumowe, które w tym czasie są na topie to: duchy, demony, zombie, wampiry i czarownice. A kim Ty chcesz się stać na te kilka magicznych godzin??" – pytają pracownicy "Morfeusza".

Kolejne miejsce, gdzie można wypożyczyć kostium na Halloween, mieści się na Mokotowie. To "Magiczny Kufer". Jego pracownicy podkreślają, że otworzyli wypożyczalnię "z pasji projektowania i odwzorowywania wyjątkowych strojów pojawiających się w różnych epokach historycznych."

Jeśli więc planujecie przenieść się w czasie podczas imprezy z okazji Halloween, tam na pewno znajdziecie duży wybór. Lata 20. i 30. oraz 70. to propozycje XX-wieczne. Ale kontusze szlacheckiego, stroje średniowieczne, barokowe, a nawet starożytne, również są w ofercie tej warszawskiej wypożyczalni.

Niektóre miejsca w okresie poprzedzającym Halloween wydłużają godziny otwarcia. Tak jest np. w przypadku wypożyczalni "MegaStroje". Oprócz siedziby w Warszawie, stroje tej firmy można wypożyczyć także w Katowicach i Krakowie. W ciągu 10 godzin, w jakie otwarte będą wypożyczalnie, z pewnością każdy znajdzie strój idealny na Halloween.