Halloween 2019. Wypożyczalnie kostiumów na Halloween 2019 w Warszawie

31 października najstraszniejsze z wszystkich świąt – Halloween. Tradycja przybyła do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Dynie, kościotrupy i sakramentalne tego dnia pytanie "cukierek albo psikus" na dobre się u nas zadomowiły. I są pretekstem do zabaw halloweenowych.

Halloween 2019. Wypożyczalnie strojów w Warszawie

"To idealna okazja na przebieraną imprezę. Zwyczaj ten przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych i od lat 90. powoli przebijał się do szerszej świadomości. Dziś trudno sobie wyobrazić końcówkę października bez halloweenowej zabawy. Głównym symbolem Halloween jest wydrążona dynia w kształcie głowy z upiornym uśmiechem. A wiodące motywy kostiumowe, które w tym czasie są na topie to: duchy, demony, zombie, wampiry i czarownice. A kim Ty chcesz się stać na te kilka magicznych godzin??" – pytają pracownicy "Morfeusza".