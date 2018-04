Hanna Gronkiewicz-Waltz czuje się oszukana. "Pomnikiem smoleńskim powinien zająć się prokurator"

Prezydent stolicy zabrała głos w sprawie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej, który niedawno został odsłonięty na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Na antenie radia TOK FM przyznała, że czuje się oszukana.

Hanna Gronkiewicz-Waltz była gościem Doroty Warakomskiej w Poranku TOK FM. Prowadząca nawiązała do 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie. Zdaniem prezydent "powracają demony" związane z antysemityzmem Polaków. - To wraca. Powiedziałam to dwa lata temu: demony powstają! Zaczęło się od spalenia kukły Żyda we Wrocławiu - mówiła.