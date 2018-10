Hanna Gronkiewicz-Waltz: "W sprawie reprywatyzacji byłam bezzębna"

- W sprawie reprywatyzacji tak naprawdę byłam bezzębna. Zrobiłam to, co mogłam - tłumaczy się Hanna Gronkiewicz-Waltz w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".

"Byłam osamotniona"

Na pytanie o poszkodowanych w reprywatyzacji, prezydent miasta stwierdziła, że jako pierwsza na tym stanowisku zadbała o lokatorów, przydzielając mieszkania zamienne ponad 3,5 tys. rodzin. Skrytykowała też PiS i inne rządy za to, że nie uchwaliły ustawy reprywatyzacyjnej. Na pytanie, dlaczego nie przeprosiła lokatorów za krzywdy, jakich doznali z powodu reprywatyzacji, odpowiedziała: - Przeprosiłam za urzędników, bo skąd mogłam wiedzieć, że osoby zatrudnione w ratuszu, zresztą przez PiS, okażą się nieuczciwe. - Byłam osamotniona w walce ze skutkami reprywatyzacji. A po drugiej stronie miałam osoby ze służb specjalnych przyjęte do pracy w ratuszu, zanim tu przyszłam, kolegów szefa CBA Mariusza Kamińskiego - wyznała.

"Jaki obiecałby nawet kosmodrom"

Prezydent stolicy zapowiedziała, że w wyborach samorządowych będzie głosowała na Rafała Trzaskowskiego. - Kampania Patryka jakiego jest niemerytoryczna i od Sasa do Lasa. To niemoralne, co powiedział, że rząd nie będzie pomagał Warszawie, jeśli wygra tu Rafał Trzaskowski. Poza tym to ciągłe udawanie kogoś innego niż jest. Raz jest przeciw szczepionkom, potem za - stwierdziła. Skrytykowała także jego wizję dzielnicy przyszłości nad Wisłą, przekonując, że postawienie tam wieżowców oznaczałoby zniszczenie przyrody i miejsc do odpoczynku. - Patryk Jaki jest w stanie obiecać wszystko, chyba nawet kosmodrom - dodała.